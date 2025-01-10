Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии № 27. В СИН опровергают

Журналист Улукбек Бабакулов заявил об избиении заключенных колонии № 27. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, к нему обратились родственники заключенных, которые рассказали о массовых избиениях заключенных.
«Массовые избиения заключенных начались 9 января в нескольких колониях, а в 23.00 того же дня в ИК № 27 пришел спецназ (вероятно, речь о военизированном подразделении СИН КР)», — пишет он.
В СИН сообщили 24.kg, что распространенная в социальных сетях информация не соответствует действительности.
9 января в учреждении № 3 сотрудники провели плановые обыски и оперативно-профилактическую разъяснительную работу с осужденными. В ходе мероприятий изъяты:
- 9 мобильных телефонов;
- 5 зарядных устройств;
- 3 наушника;
- 11 колюще-режущих предметов;
- 6 самодельных электронагревателей;
- 14 других запрещенных предметов.
- 4 мобильных телефона;
- 3 колюще-режущих предмета и 9 других запрещенных вещей.
В рамках мероприятий 12 осужденных, которые отказались подчиняться законным требованиям сотрудников, проявляли неповиновение и пытались препятствовать проведению обысков, временно помещены в СИЗО для дальнейшего разбирательства.
«Мы призываем средства массовой информации, граждан и близких осужденных и заключенных под стражу опираться только на официальные источники информации и воздерживаться от распространения ложных сведений», — заключили в ведомстве.
Напомним, 20 декабря 2024 года более 20 заключенных объявили сухую голодовку. Таким образом они выражали протест и требовали прекращения применения силовых методов и обеспечить им беспрепятственные встречи с адвокатами.