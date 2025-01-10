15:30
USD 87.00
EUR 89.68
RUB 0.84
Происшествия

Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии № 27. В СИН опровергают

Журналист Улукбек Бабакулов заявил об избиении заключенных колонии № 27. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, к нему обратились родственники заключенных, которые рассказали о массовых избиениях заключенных.

«Массовые избиения заключенных начались 9 января в нескольких колониях, а в 23.00 того же дня в ИК № 27 пришел спецназ (вероятно, речь о военизированном подразделении СИН КР)», — пишет он.

В СИН сообщили 24.kg, что распространенная в социальных сетях информация не соответствует действительности. 

9 января в учреждении № 3 сотрудники провели плановые обыски и оперативно-профилактическую разъяснительную работу с осужденными. В ходе мероприятий изъяты:

  • 9 мобильных телефонов;
  • 5 зарядных устройств;
  • 3 наушника;
  • 11 колюще-режущих предметов;
  • 6 самодельных электронагревателей;
  • 14 других запрещенных предметов.
Подобные обыски проведены и в учреждении № 27, где обнаружены:
  • 4 мобильных телефона;
  • 3 колюще-режущих предмета и 9 других запрещенных вещей.

В рамках мероприятий 12 осужденных, которые отказались подчиняться законным требованиям сотрудников, проявляли неповиновение и пытались препятствовать проведению обысков, временно помещены в СИЗО для дальнейшего разбирательства.

«Мы призываем средства массовой информации, граждан и близких осужденных и заключенных под стражу опираться только на официальные источники информации и воздерживаться от распространения ложных сведений», — заключили в ведомстве.

Напомним, 20 декабря 2024 года более 20 заключенных объявили сухую голодовку. Таким образом они выражали протест и требовали прекращения применения силовых методов и обеспечить им беспрепятственные встречи с адвокатами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316415/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Женщина пыталась передать сыну в тюрьму телефон, спрятав среди сухофруктов
СИН подтвердила перевод осужденных активисток в колонию строгого режима
Захват заложников в российской колонии: все террористы ликвидированы
Новое исправительное учреждение № 10 откроют в Кыргызстане в сентябре
Смерть Арстана Алая. Один из пяти обвиняемых умер во время следствия
Мужчина пытался перебросить крупную партию наркотиков в колонию. Его задержали
СИН провела обыски в колонии. Что нашли у заключенных
Мужчину, пытавшегося передать наркотики в колонию, задержали в Бишкеке
В колонию в селе Петровка пытались передать 108 литров спирта
Экс-начальник колонии в Оше разрешал проносить заключенным запрещенные предметы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Милиция задержала водителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку в&nbsp;Токмаке Милиция задержала водителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку в Токмаке
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. В&nbsp;Бразилии расшифровали черные ящики Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
10 января, пятница
15:21
Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии № 27. В СИН опровергают Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии...
15:12
Взрыв снаряда в Арка-2. Замминистра здравоохранения навестил пострадавшую
15:06
Китай вводит новые правила для защиты бизнеса от чиновничьих проверок
15:01
Почему не дозвониться в аварийные службы Бишкека? Как мы проверяли и что узнали
14:52
В Нижнем Новгороде определились с датой открытия офиса почетного консула КР