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Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери в Кара-Балте 12 лет скрывался под чужим именем

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД выявили факт незаконной выдачи национального паспорта мужчине, разыскиваемому за убийство своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В подделке документов подозреваются работники отдела паспортно-визовой и регистрационной работы одного из районов Таласской области. Установлено, что в 2012 году отдельные сотрудники вышеуказанного отдела незаконно выдали паспорт гражданина Кыргызской Республики на вымышленное имя, куда вклеили фотографию разыскиваемого лица.

«Позже в ходе проверки выяснилось, что паспорт с такой серией ранее выдавался женщине. Это означает, что ранее уничтоженный паспорт образца 1994-го использовался должностными лицами вторично», — говорится в сообщении.

Поддельный паспорт выдан подозреваемому в убийстве своей матери. В августе 2008 года в дежурную часть ОВД Жайылского района Чуйской области поступило сообщение об убийстве, совершенном в Кара-Балте. На месте происшествия обнаружено тело местной жительницы Р.А., 1962 года рождения, с ножевыми ранениями. В убийстве обвинили сына — Р.Б., 1985 года рождения.

Его объявляли в розыск, но установить местонахождение не удавалось, подозреваемый скрылся за границей. И только через 16 лет выяснилось, что Р.Б. использует паспорт на чужое имя. Государственное учреждение «Кызмат» на основании поступившего письма из МВД провело служебную проверку по этому факту.

«Выяснилось, что указанный гражданин в ноябре 2022-го в Санкт-Петербурге в ходе конфликта убил 27-летнюю хозяйку квартиры, где он проживал. Суд установил вину гражданина И.А., 1981 года рождения (он же Р.Б., 1985 года рождения), и осудил за убийство. Он отбывает наказание на территории Российской Федерации», — добавили в милиции.

В ходе проверки данных этого гражданина зацепиться было не за что, по документам было все чисто. Как выяснилось, к тому времени разыскиваемый у себя на родине мужчина успел получить паспорт во второй раз. В 2022-м он приезжал в Кыргызстан и получил новый паспорт взамен старого, полученного в 2012 году, «в связи с окончанием срока действия» и уехал обратно в Россию.

В конце 2024-го оперативникам ГУУР МВД удалось выйти на след разыскиваемого за тяжкое преступление. На основании собранных материалов следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье «Подделка документов» УК КР.

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела. По факту подделки документов и незаконной выдачи паспорта доставлены и допрашиваются бывшие и действующие работники отдела паспортно-визовой и регистрационной работы одного из районов Таласской области (ныне ГУ «Кызмат»).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316380/
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