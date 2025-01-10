Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса.

Общий ущерб от них оценивается в $50 миллиардов, а убытки страховых компаний могут достигнуть $20 миллиардов, сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание ABC News, масштабы ущерба и разрушений беспрецедентны.

В Лос-Анджелесе полыхает как минимум шесть отдельных лесных пожаров. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой воды: в регионе несколько месяцев не было осадков, а городские водохранилища рассчитаны на тушение локальных, а не масштабных возгораний.

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до шести. Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате пожара Итон на востоке округа Лос-Анджелес. По словам начальника пожарной охраны округа Энтони Марроне, только одно это возгорание потенциально могло уничтожить или повредить около 4-5 тысяч строений.