10:57
USD 87.00
EUR 89.68
RUB 0.84
Происшествия

Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса

Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса.

Общий ущерб от них оценивается в $50 миллиардов, а убытки страховых компаний могут достигнуть $20 миллиардов, сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание ABC News, масштабы ущерба и разрушений беспрецедентны.

В Лос-Анджелесе полыхает как минимум шесть отдельных лесных пожаров. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой воды: в регионе несколько месяцев не было осадков, а городские водохранилища рассчитаны на тушение локальных, а не масштабных возгораний.

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до шести. Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате пожара Итон на востоке округа Лос-Анджелес. По словам начальника пожарной охраны округа Энтони Марроне, только одно это возгорание потенциально могло уничтожить или повредить около 4-5 тысяч строений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316345/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош пожар в больнице тушат пять расчетов
В Калифорнии самолет рухнул на здание спустя минуту после взлета: двое погибли
Пожар в главном корпусе Международного университета Кыргызстана ликвидирован
В Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета
В Узгене при пожаре погиб трехлетний ребенок. Еще три человека в больнице
В Чон-Алае пожар в Доме культуры тушат второй день
Штраф в миллион сомов за пожары на рынках. Депутаты отклонили законопроект
На объездной дороге близ Бишкека сгорели СТО и Lexus LX 470
В Тогуз-Тороуском районе произошел пожар в школе «Саймалуу-Таш»
В Ноокате при пожаре погиб мужчина
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Милиция задержала водителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку в&nbsp;Токмаке Милиция задержала водителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку в Токмаке
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. В&nbsp;Бразилии расшифровали черные ящики Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
10 января, пятница
10:46
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кыргызстане выросла в 2,6 раза Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кыргызста...
10:32
Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса
10:30
В аэропорту «Манас» нашли гранату, но игрушечную
10:28
Нужна срочная помощь. Врач рассказала о состоянии Темирлана Султанбекова
10:05
Скоро весна! Посев однолетних цветов в оранжерее провел «Бишкекзеленстрой»