08:52
USD 87.00
EUR 89.68
RUB 0.84
Происшествия

В Нижнем Новгороде кыргызстанец в дорожном конфликте ударил ножом мужчину

В Нижнем Новгороде кыргызстанец в дорожном конфликте ударил ножом мужчину, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий во время дорожного конфликта в Нижнем Новгороде.

В информационном пространстве сообщается, что в Нижнем Новгороде уроженец Киргизии в ходе конфликта набросился на мужчину с ножом и нанес ему телесные повреждения, нарушив перед этим Правила дорожного движения. СУ СК РФ по Нижегородской области по данному факту возбудило уголовное дело по подозрению на покушение на убийство», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, 5 января в полицию обратился нижегородец, который рассказал о нападении на него водителя Kia Rio на проспекте Ленина. Незнакомец на своем автомобиле подрезал потерпевшего, после чего между водителями произошел конфликт. В ходе ссоры водитель иномарки набросился на оппонента с ножом.

Правоохранители задержали зачинщика конфликта. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Кроме того, составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316333/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
В Нижегородской области России минивэн с кыргызстанцами попал в ДТП
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. В&nbsp;Бразилии расшифровали черные ящики Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
Милиция задержала водителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку в&nbsp;Токмаке Милиция задержала водителя, сбившего насмерть трехлетнюю девочку в Токмаке
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
10 января, пятница
08:39
В Нижнем Новгороде кыргызстанец в дорожном конфликте ударил ножом мужчину В Нижнем Новгороде кыргызстанец в дорожном конфликте уд...
08:20
В Бишкеке нашли шестилетнего мальчика, который пропал накануне
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 января, четверг
23:44
Samsung объявила дату презентации сразу четырех моделей Galaxy S25
23:08
Cборная Кыргызстана по футболу (U-20) разгромила испанский клуб «Картахена»
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 января: без осадков
20:30
«Серьезно болен». Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума
20:20
В Бишкеке пропал шестилетний мальчик: мать просит о помощи