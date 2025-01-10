В Нижнем Новгороде кыргызстанец в дорожном конфликте ударил ножом мужчину, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий во время дорожного конфликта в Нижнем Новгороде.

В информационном пространстве сообщается, что в Нижнем Новгороде уроженец Киргизии в ходе конфликта набросился на мужчину с ножом и нанес ему телесные повреждения, нарушив перед этим Правила дорожного движения. СУ СК РФ по Нижегородской области по данному факту возбудило уголовное дело по подозрению на покушение на убийство», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, 5 января в полицию обратился нижегородец, который рассказал о нападении на него водителя Kia Rio на проспекте Ленина. Незнакомец на своем автомобиле подрезал потерпевшего, после чего между водителями произошел конфликт. В ходе ссоры водитель иномарки набросился на оппонента с ножом.

Правоохранители задержали зачинщика конфликта. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Кроме того, составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения.