В селе Ак-Суу пьяный мужчина проник в школу и поджег шторы в классах

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который проник в школу села Ак-Суу и поджег там шторы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

Инцидент произошел накануне, 8 января, примерно в 4.30. Неизвестный проник в здание местной школы, где, выломав двери кабинетов на втором и третьем этажах, поджег шторы. С заявлением в милицию обратилась директор учебного заведения.

Правоохранители возбудили дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» УК КР.

Оперативники установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Его водворили в ИВС. Установлено, что на момент проникновения в школу мужчина был пьян. Шторы он поджигал зажигалкой.

Следствие продолжается.