Вымогательство у Рамиза Алиева. Суд вынес приговор зампрокурора Бишкека

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор заместителю прокурора города Эдильбеку Ыдырыс уулу по обвинению в вымогательстве денег у бывшего главы МП «Тазалык» Рамиза Алиева.

Эдильбек Ыдырыс уулу признан виновным по статье «Посредничество во взяточничестве» УК КР и оштрафован на 18 тысяч расчетных показателей (1 миллион 800 тысяч сомов).

Напомним, что, по версии следствия, заместитель прокурора столицы через посредника вымогал $5 тысяч у ныне вице-мэра Бишкека Рамиза Алиева за прекращение проверок в муниципальном предприятии «Тазалык». Последний обратился в ГКНБ с заявлением, и прокурора поймали с поличным при получении денег. 18 октября в здании столичной прокуратуры провели обыски.