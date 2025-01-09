Помощника депутата ЖК Гулькан Молдобековой отпустили под домашний арест

Задержанный помощник депутата Жогорку Кенеша Гулькан Молдобековой (фракция «Альянс») отпущен под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.

Напомним, 12 сентября 2024 года сотрудники ГКНБ задержали помощника депутата ЖК, а в кабинете провели обыск. На момент инцидента парламентарий находилась за пределами страны. В госкомитете рассказали, что помощник нардепа задержан «по факту мошенничества и подделки официальных документов». По данным следствия, в 2021-м он при трудоустройстве в парламент представил поддельные документы и ложные сведения о себе. Незаконно устроившись на работу, мужчина получал зарплату и премии.

Постановлением суда от 30 декабря прошлого года мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Р.А.Р. изменена на домашний арест. На судебном заседании заявили, что помощник депутата обвиняется в совершении менее тяжких преступлений, его личность документально установлена и он имеет постоянное место жительства.

Следующее судебное заседание назначено на 21 января 2025-го.