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Происшествия

Помощника депутата ЖК Гулькан Молдобековой отпустили под домашний арест

Задержанный помощник депутата Жогорку Кенеша Гулькан Молдобековой (фракция «Альянс») отпущен под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.

Напомним, 12 сентября 2024 года сотрудники ГКНБ задержали помощника депутата ЖК, а в кабинете провели обыск. На момент инцидента парламентарий находилась за пределами страны. В госкомитете рассказали, что помощник нардепа задержан «по факту мошенничества и подделки официальных документов». По данным следствия, в 2021-м он при трудоустройстве в парламент представил поддельные документы и ложные сведения о себе. Незаконно устроившись на работу, мужчина получал зарплату и премии.

Постановлением суда от 30 декабря прошлого года мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Р.А.Р. изменена на домашний арест. На судебном заседании заявили, что помощник депутата обвиняется в совершении менее тяжких преступлений, его личность документально установлена и он имеет постоянное место жительства.

Следующее судебное заседание назначено на 21 января 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316312/
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