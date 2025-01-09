В Бишкеке наркоборцы задержали закладчика. Он выдал все свои тайники

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 35-летнего закладчика. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Оперативники СБНОН получили информацию о том, что в Бишкеке неизвестный мужчина 30-35 лет делает закладки с наркотиками и продает их. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний Д.М.Д., который добровольно выдал оперативникам свертки и показал места, где он прятал наркотики.

Экспертиза показала, что в свертке был синтетический наркотик «Альфа PVP». Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО-1.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к совершению преступления.