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В Чуйской области задержали браконьеров, незаконно отстреливших пять фазанов

В Чуйской области задержали браконьеров, незаконно отстреливших пять фазанов. Об этом сообщили в Минприроды.

Минприроды
Фото Минприроды. В Чуйской области задержали браконьеров, незаконно отстреливших фазанов

Отмечается, что сотрудники отдела контроля биологических ресурсов службы экологического и технического надзора совместно с егерями Чуйского общества охотников провели рейды в целях пресечения браконьерства в период активизации незаконной охоты.

По данным ведомства, задержаны несколько браконьеров, нарушивших законодательство в сфере охоты и охраны животного мира. Были обнаружены пять незаконно отстрелянных фазанов. Это грубое нарушение охотничьих норм. В отношении правонарушителей составлены протоколы о незаконной охоте и по статье 263 «Нарушение правил охоты» Кодекса о правонарушениях. Браконьеры оштрафованы на 50 тысяч сомов, а также обязаны выплатить 25 тысяч сомов в качестве компенсации ущерба экосистеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316241/
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