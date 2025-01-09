В Чуйской области задержали браконьеров, незаконно отстреливших пять фазанов. Об этом сообщили в Минприроды.

Фото Минприроды. В Чуйской области задержали браконьеров, незаконно отстреливших фазанов

Отмечается, что сотрудники отдела контроля биологических ресурсов службы экологического и технического надзора совместно с егерями Чуйского общества охотников провели рейды в целях пресечения браконьерства в период активизации незаконной охоты.

По данным ведомства, задержаны несколько браконьеров, нарушивших законодательство в сфере охоты и охраны животного мира. Были обнаружены пять незаконно отстрелянных фазанов. Это грубое нарушение охотничьих норм. В отношении правонарушителей составлены протоколы о незаконной охоте и по статье 263 «Нарушение правил охоты» Кодекса о правонарушениях. Браконьеры оштрафованы на 50 тысяч сомов, а также обязаны выплатить 25 тысяч сомов в качестве компенсации ущерба экосистеме.