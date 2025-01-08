В Бишкеке стройкомпанию обвинили в незаконной приватизации земли

В доход государства от строительной компании получены 15 квартир в строящемся объекте. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, установлен факт незаконного приобретения 20 соток земли, на которых сейчас строительная компания воздвигает 10-этажный дом с объектами СКБ и подземной парковкой.

В ГКНБ отметили, что имелись нарушения при первоначальном выделении земельных участков частным лицам. В рамках имеющихся материалов строительная компания передала государству 15 квартир общей площадью 897 квадратных метров, стоимость которых 89 миллионов 367 тысяч сомов. Завершение строительства дома запланировано на первое полугодие 2027 года.