22:02
USD 87.00
EUR 89.77
RUB 0.79
Происшествия

В Бишкеке стройкомпанию обвинили в незаконной приватизации земли

В доход государства от строительной компании получены 15 квартир в строящемся объекте. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР. 

По его данным, установлен факт незаконного приобретения 20 соток земли, на которых сейчас строительная компания воздвигает 10-этажный дом с объектами СКБ и подземной парковкой.

В ГКНБ отметили, что имелись нарушения при первоначальном выделении земельных участков частным лицам. В рамках имеющихся материалов строительная компания передала государству 15 квартир общей площадью 897 квадратных метров, стоимость которых 89 миллионов 367 тысяч сомов. Завершение строительства дома запланировано на первое полугодие 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316221/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области на баланс государства вернули 32 гектара земли
Ташиев правоохранителям: Подставы и преследование невиновных недопустимы
КПП на границе с Китаем будут временно закрыты
Кафе «Тет-А-Тет» в Чолпон-Ате передано государству — ГКНБ
Подозреваемый в крупном мошенничестве задержан при попытке пересечь границу РК
Президент назначил нового директора Антитеррористического центра ГКНБ
В Нарыне экс-глава лесхоза отдал частникам земли стоимостью 1,1 миллиарда сомов
Центр отдыха «Симирам» на Иссык-Куле безвозмездно передали государству — ГКНБ
Выявлены факты незаконной приватизации имущества больницы в Кочкор-Ате
В Баткене государству вернули два детских сада и 60 гектаров земли
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. В&nbsp;Бразилии расшифровали черные ящики Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
В&nbsp;Сокулуке задержали закладчика с&nbsp;крупной партией мефедрона В Сокулуке задержали закладчика с крупной партией мефедрона
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
8 января, среда
22:00
Чудаки парковки. Стоящее авто помешало проехать чистящей тротуары спецтехнике Чудаки парковки. Стоящее авто помешало проехать чистяще...
21:29
В Бишкеке стройкомпанию обвинили в незаконной приватизации земли
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: ночью будет холодно
20:48
Кыргызстанка пострадала в ДТП в Узбекистане
20:31
Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительно вырос