В Бишкеке продолжают эвакуировать авто за неправильную парковку

В Бишкеке автоинспекторы продолжают эвакуировать авто за неправильную парковку. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

Сотрудники УПСМ и эвакуаторы работают возле торговых центров, а также на обочинах столичных улиц. Эвакуации подлежат неправильно припаркованные машины, а водителям выписывают штраф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Глава пресс-службы ГУОБДД отметил, что только за последнюю неделю за нарушение правил парковки составили 4 тысячи 25 протоколов по 1 тысяче сомов каждый. Милиционер просит граждан сообщать о неправильной парковке автомобилей по номеру 0777102102.