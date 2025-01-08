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Происшествия

В Бишкеке продолжают эвакуировать авто за неправильную парковку

В Бишкеке автоинспекторы продолжают эвакуировать авто за неправильную парковку. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

Сотрудники УПСМ и эвакуаторы работают возле торговых центров, а также на обочинах столичных улиц. Эвакуации подлежат неправильно припаркованные машины, а водителям выписывают штраф.

Глава пресс-службы ГУОБДД отметил, что только за последнюю неделю за нарушение правил парковки составили 4 тысячи 25 протоколов по 1 тысяче сомов каждый. Милиционер просит граждан сообщать о неправильной парковке автомобилей по номеру 0777102102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316208/
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