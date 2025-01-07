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Происшествия

В Саудовской Аравии сильное наводнение затопило Мекку и Медину

Наводнение затопило священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. Об этом пишет Metro.

Из-за проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество машин смыло потоками воды.

«Мекка в Саудовской Аравии, самый священный город, пострадал от экстремальной погоды. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как целые кварталы частично затоплены из-за проливных дождей», — говорится в публикации.

Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в Мекке, Медине и портовом городе Джидда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316104/
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