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Участника Олимпиады в Париже Амантура Исмаилова оштрафовали в Бишкеке

В Бишкеке за незаконную тонировку оштрафован спортсмен, сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу. Нарушителем оказался Амантур Исмаилов, занявший пятое место по борьбе на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

4 января в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюмбаева замечен BMW с незаконной тонировкой. Автоинспекторы прибыли на место и оштрафовали водителя на 20 тысяч сомов.


Байказы Айтикул уулу отметил, что правоохранители уважают отечественных спортсменов, но перед законом все равны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316040/
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