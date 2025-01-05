Участника Олимпиады в Париже Амантура Исмаилова оштрафовали в Бишкеке

В Бишкеке за незаконную тонировку оштрафован спортсмен, сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу. Нарушителем оказался Амантур Исмаилов, занявший пятое место по борьбе на Олимпиаде в Париже в 2024 году.



4 января в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюмбаева замечен BMW с незаконной тонировкой. Автоинспекторы прибыли на место и оштрафовали водителя на 20 тысяч сомов.



Байказы Айтикул уулу отметил, что правоохранители уважают отечественных спортсменов, но перед законом все равны.