Автонаезд и стрельба в Новом Орлеане: 10 погибших и 30 раненых

По меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате трагедии, произошедшей в Новом Орлеане (США). Инцидент случился в 3.00 по местному времени во французском квартале, где местные жители и туристы праздновали Новый год.

Как сообщают New York Post и CBS News, водитель грузовика врезался в толпу на Бурбон-стрит — одной из самых оживленных туристических улиц города. После наезда злоумышленник выскочил из автомобиля и открыл стрельбу, а полиция открыла ответный огонь.



Предварительно наезд был преднамеренным.

