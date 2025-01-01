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Происшествия

Автонаезд и стрельба в Новом Орлеане: 10 погибших и 30 раненых

По меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате трагедии, произошедшей в Новом Орлеане (США). Инцидент случился в 3.00 по местному времени во французском квартале, где местные жители и туристы праздновали Новый год.

Как сообщают New York Post и CBS News, водитель грузовика врезался в толпу на Бурбон-стрит — одной из самых оживленных туристических улиц города. После наезда злоумышленник выскочил из автомобиля и открыл стрельбу, а полиция открыла ответный огонь.

Предварительно наезд был преднамеренным.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315905/
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