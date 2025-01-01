В Оренбургской области РФ в ДТП погибли четверо граждан Кыргызстана

В районе села Алдаркино Бузулукского района Оренбургской области 31 декабря 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автовозом. В результате аварии погибли четверо граждан Кыргызстана: Р.Н., 1976 года рождения, Б.Т., 1982 года рождения, Д.А., 1986 года рождения, и С.Н., 1990 года рождения. Малолетний ребенок, получивший телесные повреждения, доставлен в больницу Бузулука.

Посольство КР в РФ установило контакт с российскими правоохранительными органами и медицинскими учреждениями для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Казани.

По факту ДТП проводится проверка.