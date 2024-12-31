Вымогал у стройкомпаний деньги. Спецслужбы с поличным поймали энергетика НЭСК

Спецслужбы задержали 41-летнего К.С.Ж., старшего инспектора службы надежности и технической безопасности «Бишкекской ПЭС» ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана». Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Он был задержан 25 декабря при получении взятки в размере 1 миллион 50 тысяч сомов. Установлено, что задержанный, преследуя материальную заинтересованность, вымогал денежные средства от частных строительных компаний при выдаче технических условий для подключения к электрической сети новых жилых комплексов.

Возбуждено дело по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО-1. Следствие продолжается.