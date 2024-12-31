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Происшествия

Подозреваемый в крупном мошенничестве задержан при попытке пересечь границу РК

Правоохранительные органы задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, когда он пытался пересечь границу Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Установлено, что в 2021 году он, войдя в доверие бизнесмена, обещая найти спонсоров, завладел принадлежащим ему земельным участком площадью 0,90 гектара, расположенного на территории Аламединского района Чуйской области. Стоимость земли составляет $4 миллиона.

На основании поступившего заявления и собранных материалов по данному факту в середине декабря 2024 года было возбуждено дело по статье «Мошенничество в значительном размере» УК КР. По предварительным данным, подозреваемый гражданин сначала оформил указанный земельный участок на другого мужчину, а в дальнейшем передал одной строительной компании. Проверяются данные, что от строительной компании он получил несколько тысяч квадратных метров жилья.

27 декабря 46-летний Т.Т. был задержан правоохранительными органами при попытке пересечь государственную границу Кыргызской Республики и уйти в сторону Республики Казахстан. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315856/
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