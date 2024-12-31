В Эфиопии грузовик с людьми упал в реку, погиб 71 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Власти региона Сидама, где произошло ДТП, сообщили, что госпитализировали шесть человек. Четверых уже отпустили, а двое с серьезными повреждениями находятся в больнице. Уточняется, что погибли 68 мужчин и 3 женщины. Местные власти добавили, что транспортное средство на участке с многими поворотами дороги «проехало мимо моста» и свалилось в воду.

Часть пассажиров, которые были в грузовике, возвращались со свадебной церемонии. По данным дорожной полиции региона, грузовик имел перегруженность, что могло стать причиной аварии.

Reuters обращает внимание, что в Эфиопии стандарты вождения низкие. Кроме того, многие транспортные средства находятся в плохом техническом состоянии, поэтому «смертельные ДТП являются обычным явлением».