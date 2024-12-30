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Происшествия

В Бишкеке мужчина избил женщину на глазах у прохожих. Подробности от милиции

Сообщение о том, что мужчина избивает женщину на улице, поступило на пульт 102 сегодня, 30 декабря, примерно в 14.00. Об этом корреспонденту 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района. Задержанный

Напомним, в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина избивает женщину на глазах у прохожих, после чего жертва убегает.

В милиции пояснили, что на место сразу же прибыл экипаж и задержал 26-летнего У.А. Возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Нарушитель помещен в камеру временного содержания УВД Ленинского района.

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту 24.kg, что задержанный познакомился с женщиной сегодня, затем пригласил ее в кафе. Потом она собралась уходить, что не понравилось дебоширу, и он начал ее избивать.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315843/
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