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Государству вернули ликеро-водочный завод стоимостью 610 миллионов сомов

Генеральная прокуратура сообщила на своем сайте о возвращении в государственную собственность имущественного комплекса ОсОО «Ф» — бывшего ликеро-водочного завода.

«По ранее поступившим из ГКНБ материалам в Первомайский районный суд Бишкека внесено исковое заявление о признании недействительными документов, послуживших основанием для незаконного изъятия вышеуказанного имущества из государственной собственности. Это протоколы заседаний аукционной комиссии, договоры купли-продажи долей и передача долей в уставном капитале. Истребовано 100 процентов доли в уставном капитале, и передано в государственную собственность ОсОО «Ф», — говорится в сообщении.

Таким образом, Генпрокуратура внесла предписание в Госагентство по управлению государственным имуществом о принятии в государственную собственность имущественного комплекса ОсОО «Ф», на основании которого бывший ликеро-водочный завод стоимостью 610 миллионов 689 тысяч сомов перешел на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315830/
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