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Происшествия

На новогодние праздники автоинспекторы перешли на усиленный режим несения службы

Сегодня, 30 декабря, автоинспекторы перешли на усиленный режим несения службы на время новогодних праздников. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу. 

В частности, автоинспекторы должны нести службу в местах скопления людей и разгружать образовавшиеся заторы. Кроме того, глава ГУОБДД Женишбек Джоробеков провел строевой смотр сотрудникам милиции по Чуйской области, где проверил форму, удостоверения и инвентарь правоохранителей.

Сотрудникам милиции и автоинспекторам поручено работать в рамках закона, быть вежливыми с гражданами и четко выполнять приказы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315824/
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