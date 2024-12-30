На новогодние праздники автоинспекторы перешли на усиленный режим несения службы

Сегодня, 30 декабря, автоинспекторы перешли на усиленный режим несения службы на время новогодних праздников. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

В частности, автоинспекторы должны нести службу в местах скопления людей и разгружать образовавшиеся заторы. Кроме того, глава ГУОБДД Женишбек Джоробеков провел строевой смотр сотрудникам милиции по Чуйской области, где проверил форму, удостоверения и инвентарь правоохранителей.

Сотрудникам милиции и автоинспекторам поручено работать в рамках закона, быть вежливыми с гражданами и четко выполнять приказы.