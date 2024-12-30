В Ленинском Fit врезался в дерево. Четверо госпитализированы, еще один скончался

В селе Ленинском произошло ДТП, в результате которого пятерых парней госпитализировали, один из которых скончался. Об этом корреспонденту 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

ДТП произошло накануне, 29 декабря, примерно в 02.00 в селе Ленинском Чуйской области. Автомобиль Honda Fit ехал по улице Алма-Атинской в южном направлении и, выехав на встречную полосу движения, слетел с трассы, и врезался в дерево.

В УОБДД Чуйской области рассказали 24.kg, что в результате ДТП госпитализированы пять парней от 18 до 21 года. Один от полученных травм скончался в реанимации.

На место выезжали автоинспекторы. Все собранные материалы переданы в следственную службу.