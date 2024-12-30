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Происшествия
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Война закончится сегодня, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон

«Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация», – заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который сейчас находится в Вашингтоне (США).

«...Вы заметили, что вы спите ночью и нет тревог? Отвечаю на вопрос. Потому что его (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря», — процитировал Дмитрия Гордона накануне, 29 декабря, Telegram-канал «Страна.ua».

Telegram-канала Baza
Фото Telegram-канала Baza

А Telegram-канал Baza сегодня ночью сообщил, что российский спецборт два дня провел в США. Об этом свидетельствует маршрут самолета Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», которым пользуются первые лица государства, в том числе главы спецслужб. При этом официально о поездке в США какой-либо российской правительственной делегации не сообщалось.

«Судя по данным сервиса FlightRadar, 25 декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву», — говорится в сообщении.

Известно, что этот самолет используется высшим российским руководством для служебных полетов. Например, ранее на нем летал Дмитрий Медведев. Глава МИД Сергей Лавров пользовался этим спецбортом, например, для полета на сессию Генассамблеи ООН в 2023 году. Также ранее сообщалось, что Ил-96-300 использовал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

С какими целями и кто именно летал спецбортом в США с 26 по 28 декабря, не известно. Американская сторона, как и российская, не сообщала о посещении США какой-либо делегацией из РФ.

Сегодня 1040-й день так называемой специальной военной операции России в Украине.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315748/
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