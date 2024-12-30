ДТП, в результате которого пострадали семь человек, произошло в Новопокровке. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Фото ГУОБДД

По данным ведомства, автомобиль марки Volkswagen Golf 3, двигающийся в восточном направлении по дороге Бишкек — Кант, столкнулся с Toyota Mark X, выехавшей на встречную полосу. Семь человек пострадали. Все они доставлены в больницу.

Установлено, что водитель и пассажиры автомобиля Toyota Mark X являются иностранными гражданами.

«При этом 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf 3 управлял транспортным средством без водительского удостоверения, так как ранее был лишен права на управление автомобилем», — отметили в ГУОБДД.