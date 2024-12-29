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Происшествия

В Южной Корее объявили недельный траур из-за крушения пассажирского самолета

Фото из интернета

В Южной Корее объявили недельный траур из-за крушения пассажирского самолета. Об этом объявил исполняющий обязанности президента республики Чхве Сан Мок. Траур продлится до полуночи 4 января.

Как пишет «Новая газета Европа», власти Южной Кореи подтвердили гибель 179 человек, находившихся на борту разбившегося Boeing. Выжить удалось двум членам экипажа — они были госпитализированы с травмами. Город Муан объявили зоной бедствия. На территории аэропорта оборудовали временный морг для размещения тел погибших.

Отметим, трагедия произошла утром 29 декабря. Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air следовал из Бангкока в Муан. Во время приземления судно не выпустило шасси, выкатилось за взлетно-посадочную полосу и врезалось в ограждение. Оно разломилось на несколько частей и загорелось.

Правоохранительные службы рассматривают в качестве причины аварии отказ шасси после столкновения с птицами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315713/
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