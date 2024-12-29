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Происшествия

Еще один авиаинцидент. В Канаде во время посадки загорелся пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada загорелся во время посадки в аэропорту города Галифакс в Канаде, сообщает «Медуза» со ссылкой на CBC News.

Инцидент произошел вечером 28 декабря с рейсом 2259, который выполняла из Сент-Джонса местная авиакомпания PAL Airlines.

По свидетельству очевидцев, во время приземления из-за проблем с шасси самолет накренился и ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, в результате его левая часть загорелась.

По данным  украинских СМИ, все 73 человека, находившихся на борту, были оперативно эвакуированы и доставлены в ангар для медосмотра. Предварительно, никто не пострадал.

Аэропорт Галифакса из-за инцидента был временно закрыт. Одна из его взлетно-посадочных полос уже возобновила работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315705/
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