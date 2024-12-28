В Нарыне экс-глава лесхоза отдал частникам земли стоимостью 1,1 миллиарда сомов

По факту коррупции задержаны бывший директор лесхоза и сотрудник кадастра. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Установлен факт незаконного предоставления в частную собственность и аренду земельного участка Нарынского лесного фонда площадью 208,7 гектара, оценочная стоимость которого составляет 1 миллиард 168 миллионов сомов.

«В июне 2016 года директор Нарынского лесного хозяйства Лесной службы при МЧС КР Ш.У.Б., злоупотребляя должностным положением путем заключения договора, передал своему отцу Б.Ш. в аренду на 45 лет 208,7 гектара земли. В том же году на данном земельном участке без каких-либо документов со стороны У.Ш. был построен дом и кошара. Затем У.Ш. в целях придания законности своим действиям, вступив в преступный сговор с председателем Нарынского районного суда Э.М., 3 апреля 2017 года добился вынесения судебного решения о признании Б.Ш. собственником данного земельного участка площадью 356,4 квадратных метра с жилым домом и сооружениями», — говорится в сообщении.

В том же году на основании решения суда в сговоре с работником Нарынского филиала госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при КМ КР Ж.М., У.Ш. получил государственный акт о праве частной собственности на 1 тысячу 393,57 квадратных метра земли, что значительно превышает размер участка земли, указанного в решении Нарынского районного суда.

Таким образом, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Коррупция» УК КР, задержаны вышеупомянутые У.Ш. и Ж.М., в отношении которых решением Нарынского городского суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

В свою очередь, указанный земельный участок в 208,7 гектара вместе со зданиями и сооружениями возвращен на баланс государства.