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Происшествия

В Кемине задержаны два чиновника и подрядчик. Присвоили 6,3 миллиона сомов

В Кеминском районе Чуйской области задержаны и водворены в ИВС два чиновника и подрядчик. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

Установлено, что при строительстве спортивного комплекса в селе Кызыл-Октябрь Кеминского района отдельными лицами присвоены 6,3 миллиона сомов. Сотрудниками следственной службы Кеминского РОВД, проводящими расследование, задержаны А.Т.А. — глава Чон-Кеминского айыльного округа, ранее занимавший должность главы Кызыл-Октябрьского айыльного округа, А.Б.Б. — специалист по техническому надзору и руководитель ОсОО «А» К.Н.К., которых водворили в ИВС. Следствие продолжается, в рамках которого устанавливаются другие участники преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315684/
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