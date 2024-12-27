Сотрудники МВД пресекли попытку скрыться от правосудия

Сотрудники МВД Кыргызстана пресекли попытку скрыться от правосудия.

Фото пресс-службы МВД

Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции в Бишкеке задержала гражданина З.В., 1971 года рождения, который находился в межгосударственном розыске за совершение тяжкого преступления. Установлено, что разыскиваемый скрывался на территории КР, стараясь избежать правосудия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники службы установили его местонахождение и произвели задержание. В настоящий момент принимаются меры по его дальнейшей экстрадиции.