В Бишкеке двое мужчин изнасиловали женщину

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

Инцидент произошел 24 ноября. Заявление женщина написала 19 декабря, где просила принять меры в отношении неизвестных. Возбуждено дело по статье «Изнасилование» УК КР. Оперативники ГУУР МВД установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 36-летние К.Э. и Д.Т., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что изнасилование произошло в парке возле Кожзавода, после чего один из злоумышленников скрылся в Джалал-Абадской области. Момент изнасилования в извращенной форме снят одним из злоумышленников на камеру мобильного телефона.