Виновных в крушении самолета Embraer 190 в Актау необходимо привлечь к уголовной ответственности. Об этом заявил депутат Национального собрания (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков, сообщает издание Turan.

«Самолет сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно», — заявил он.

Расим Мусабеков считает, что российская сторона должна признать этот факт и принести извинения.

Фото СМИ. 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау

«Тех, кто совершил это, надо привлечь к уголовной ответственности. Необходимо выплатить компенсации за гибель людей, нужны компенсации для пострадавших. Если не будет этого, отношения, конечно, перетекут в другую плоскость», — цитирует его издание.

Депутат напомнил Вторую карабахскую войну, когда азербайджанская противовоздушная оборона сбила российский вертолет. После инцидента власти страны принесли извинения и взяли на себя ответственность.

Политолог Газиз Абишев констатировал, что Казахстан не имеет никакого отношения к причинам авиакатастрофы. И следует учитывать тот факт, что Россия и Азербайджан — союзники страны. Вывод: все стороны должны получать полную и объективную информацию.

«Азербайджан, чье воздушное судно потерпело крушение и чьи граждане погибли, будет ожидать от Казахстана, чьи граждане погибли тоже, полной и объективной информации по заранее оговоренным надежным каналам. На такую же полноту информации может рассчитывать и Россия, чьи граждане также погибли в этой катастрофе. А дальше стороны могут сами делать выводы и решать, что делать с имеющейся информацией», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. В авиакатастрофе погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. 29 человек госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан Казахстана. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана, один из них в крайне тяжелом состоянии.