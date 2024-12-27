Центр отдыха «Симирам» в селе Корумду Иссык-Кульской области вернули государству. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в рамках следственно-оперативных мероприятий по материалам уголовного дела, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансирования деятельности ОПГ Камчыбека Асанбека, на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом на безвозмездной основе передан центр отдыха «Симирам».

Центр отдыха состоит из зданий и сооружений общей площадью 4 тысячи 679 квадратных метров, его оценочная стоимость — 1 миллиард 84 миллиона 657 тысяч сомов.

Продолжаются соответствующие оперативные мероприятия, направленные на выявление имущества, добытого преступным путем, в том числе представителями организованной преступности.

Напомним, в августе 2024 года по факту финансирования ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) объявлен в розыск казахстанский предприниматель, владелец центра отдыха «Симирам» Ясынжан Таиров.