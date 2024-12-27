Центр отдыха «Симирам» в селе Корумду Иссык-Кульской области вернули государству. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Отмечается, что в рамках следственно-оперативных мероприятий по материалам уголовного дела, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансирования деятельности ОПГ Камчыбека Асанбека, на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом на безвозмездной основе передан центр отдыха «Симирам».
Продолжаются соответствующие оперативные мероприятия, направленные на выявление имущества, добытого преступным путем, в том числе представителями организованной преступности.
Напомним, в августе 2024 года по факту финансирования ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) объявлен в розыск казахстанский предприниматель, владелец центра отдыха «Симирам» Ясынжан Таиров.