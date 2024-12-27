Выявлены факты незаконной приватизации имущества больницы в Кочкор-Ате

Госкомитет национальной безопасности выявил факты незаконной приватизации зданий и земельных участков, принадлежащих Кочкор-Атинской территориальной больнице. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В ходе проверки установлено, что с 1993 по 2009 год южное территориальное управление ФУГИ и местные органы власти Кочкор-Аты систематически осуществляли отчуждение объектов, находившихся на балансе больницы. В результате незаконно приватизированы четыре административных здания и часть родильного отделения. Также отчуждена территория общей площадью 28 соток, где впоследствии построены два жилых дома, две частные клиники и пять аптек.

Напомним, что, согласно указу президента КР № 37 от 16 февраля 1995 года, объекты социальной инфраструктуры запрещалось продавать частным лицам. Более того, в соответствии со статьей 44 Земельного кодекса здания и сооружения неразрывно связаны с земельными участками, на которых они расположены, что исключает их отдельное отчуждение.

ГКНБ совместно с органами прокуратуры уже начал процесс возврата объектов и земли на баланс городской больницы.