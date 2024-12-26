В бишкекской больнице скончался пациент. Задержан мужчина, который его ударил

В Бишкеке правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По ее данным, 17 декабря в милицию сообщили о том, что в одну из столичных больниц поступил 72-летний мужчина с телесными повреждениями в тяжелом состоянии. Спустя двое суток он скончался.

В УВД Ленинского района возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть пострадавшего» УК КР.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Им оказался 36-летний О.А., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.