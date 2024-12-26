Родственники утонувшего в бассейне парня вновь жалуются на бездействие милиции

Следователь УВД Октябрьского района Бишкека не занимается расследованием гибели 20-летнего Аттилы Кумсара. Об этом на пресс-конференции заявила его мать Элина Кумсар.

Напомним, 22 октября 2024 года в одном из бассейнов столицы утонул 20-летний парень. По словам брата погибшего, следователь ГОМ № 3 заверила их мать в том, что писать заявления не надо, так как дело возбудят по факту гибели и халатности сотрудников бассейна «Жаштык». Но, по словам обратившихся, расследование не двигалось и родственники подозревают, что дело пытаются закрыть.

Тогда глава дирекции по олимпийским игровым видам спорта и проведению спортивно-массовых мероприятий «Жаштык» при департаменте физической культуры и спорта Минкультуры Урмат Асанбаев рассказал 24.kg, что действительно на тот момент в бассейне никого не было. Двое спасателей вышли за его пределы.

«Я посмотрел записи с камеры наблюдения. Там видно, как парень плавал, и в какой-то момент ему стало плохо. Спасатели вернулись вовремя и практически сразу его вытащили из воды, оказали первую медицинскую помощь. По их словам, когда парню сделали искусственное дыхание, он выплюнул небольшое количество воды», — отметил он.

На тот момент в пресс-службе УВД Октябрьского района заявили, что назначены все необходимые экспертизы, а мать погибшего отказалась писать заявление. Слова правоохранителей опроверг брат парня.

Позже в УВД сообщили 24.kg, что на самом деле женщина не отказывалась от подачи заявления и предыдущее сообщение не соответствует действительности. 28 октября мать погибшего обратилась с просьбой принять меры в отношении виновных по факту смерти ее сына. Начато служебное расследование в отношении сотрудников ГОМ № 3 УВД Октябрьского района по факту бездействия следователя. О результатах обещали сообщить позже.

Сегодня, 26 декабря, родственники утонувшего в бассейне парня вновь пожаловались на бездействие следователя УВД Октябрьского района. Элина Кумсар заявила, что они все-таки получили записи с камер наблюдения, где происходящее полностью противоречит словам директора бассейна «Жаштык» Урмата Асанбаева.

«Спасателей на территории бассейна не было час, а после того как сын утонул, их не было 12 минут. Когда сын утонул, через 6 минут к нему подплыла женщина, но ничего не смогла сделать. Она позвала мужчин, которые вытащили его, а она оказывала первую помощь. Директор бассейна наврал нам всем, сказав, что его спасатели пришли вовремя и именно они оказывали ему первую помощь», — отметила женщина.

По словам адвокатов семьи, дело возбудили по статье «Создание опасности для потребителей» УК КР, но еще ни спасатели, ни директор бассейна не получили уведомлений об обвинении и следствие встало.

Адвокат Бакыт Автандил и его подзащитные просят президента Садыра Жапарова, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова взять дело под личный контроль и обеспечить объективное расследование.