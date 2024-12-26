В Таласе на участке ГСВ построили торговый дом. Его вернули муниципалитету

В Таласе на земельном участке Группы семейных врачей построили торговый дом. Землю и бизнес-объект вернули муниципалитету, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что на основании постановления Боо-Терекского айыл окмоту от 2004 года частникам незаконно передали участок площадью 2 тысячи 550 квадратных метров, принадлежащий Группе семейных врачей № 9.

На основании акта прокурорского реагирования участок и расположенное на нем торговое здание площадью 259,4 квадратных метра стоимостью 14 миллионов 663 тысячи 670 сомов вернули в муниципальную собственность.

Также прокуратура Айтматовского района выявила незаконное предоставление 11 гражданам 0,77 гектара пастбищных угодий в Аманбаевском айыл окмоту. Внесенные прокуратурой иски судебные органы полностью удовлетворили, и пастбищные угодья стоимостью 1 миллион 910 тысяч сомов вернули мэрии.