13:02
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Происшествия

В Таласе на участке ГСВ построили торговый дом. Его вернули муниципалитету

В Таласе на земельном участке Группы семейных врачей построили торговый дом. Землю и бизнес-объект вернули муниципалитету, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что на основании постановления Боо-Терекского айыл окмоту от 2004 года частникам незаконно передали участок площадью 2 тысячи 550 квадратных метров, принадлежащий Группе семейных врачей № 9.

На основании акта прокурорского реагирования участок и расположенное на нем торговое здание площадью 259,4 квадратных метра стоимостью 14 миллионов 663 тысячи 670 сомов вернули в муниципальную собственность.

Также прокуратура Айтматовского района выявила незаконное предоставление 11 гражданам 0,77 гектара пастбищных угодий в Аманбаевском айыл окмоту. Внесенные прокуратурой иски судебные органы полностью удовлетворили, и пастбищные угодья стоимостью 1 миллион 910 тысяч сомов вернули мэрии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315461/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров рассказал о возвращенном имуществе государству
В Кара-Суйском районе вернули землю стоимостью 120 миллионов сомов
В Кыргызстане хотят убрать срок давности по приватизированным объектам
Депутат: Генпрокуратура начала конкурировать с ГКНБ по отъему собственности
На Иссык-Куле незаконно передали в частную собственность 3,6 гектара земли
Шайлообеку Атазову незаконно передали часть стадиона в городе Ош
В собственность государства. Какие объекты и на какую сумму вернули в этом году
Незаконно приватизированный Араванский хлопкозавод вернули государству
Государству вернули завод в Балыкчи стоимостью 288 миллионов сомов
Связанное с ОПГ Кольбаева ОсОО приобрело ранее принадлежащую Минобороны землю
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета В Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета
В&nbsp;Бишкеке форточник вынес из&nbsp;квартиры $130&nbsp;тысяч. Часть денег он&nbsp;потратил В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил
Крушение самолета в&nbsp;Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана Крушение самолета в Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана
Дебош на&nbsp;Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией Дебош на Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией
Бизнес
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
26 декабря, четверг
12:47
Введение временного запрета на ввоз сахара инициирует Минсельхоз Введение временного запрета на ввоз сахара инициирует М...
12:41
Судебному департаменту передали 54 кроссовера почти за 103 миллиона сомов
12:33
ГКНБ вернул гостиничный комплекс «Ош-Нуру» на баланс государства
12:32
Главы муфтията и Госкомрелигий КР посетили Турцию с рабочим визитом
12:23
В Таласе на участке ГСВ построили торговый дом. Его вернули муниципалитету