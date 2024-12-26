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В Кыргызстане задержан казахстанец, находившийся в международном розыске

В Кыргызстане задержан казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает Ulysmedia.kz.

По данным идания, бизнесмен из Шымкента проходит подозреваемым по уголовному делу о коррупции на таможенном посту «Тараз — ЦТО», расположенном в Жамбылской области.

Сейчас он находится под арестом в бишкекском СИЗО-1, а казахская сторона инициирует его экстрадицию.

По версии следствия, подозреваемый передал более $16 тысяч сотруднику таможни за оформление транзитных деклараций без фактического пересечения грузовиками границы Казахстана.
Работник таможни, подозреваемый в получении взятки, сейчас находится под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315421/
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