В Кыргызстане задержан казахстанец, находившийся в международном розыске

В Кыргызстане задержан казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает Ulysmedia.kz.

По данным идания, бизнесмен из Шымкента проходит подозреваемым по уголовному делу о коррупции на таможенном посту «Тараз — ЦТО», расположенном в Жамбылской области.

Сейчас он находится под арестом в бишкекском СИЗО-1, а казахская сторона инициирует его экстрадицию.

По версии следствия, подозреваемый передал более $16 тысяч сотруднику таможни за оформление транзитных деклараций без фактического пересечения грузовиками границы Казахстана.

Работник таможни, подозреваемый в получении взятки, сейчас находится под домашним арестом.