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Происшествия

В Сети обсуждают видео с отверстиями в хвосте самолета, упавшего в Актау

В Сети появились кадры, на которых видны отверстия в хвостовой части упавшего в Актау самолета.

Как пишет «Дождь», ролик опубликовал провоенный Telegram-канал Fighterbomber, автора которого связывают с российскими ВВС.

Telegram-канал Baza пишет, что отверстия «похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами».

Выживший пассажир самолета Субхонкул Рахимов рассказал RT, что пилоты трижды пытались посадить лайнер в Грозном. «В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», — сказал он.

Официальная причина крушения лайнера не названа. В Росавиации заявляли, что самолет столкнулся в воздухе с птицами, после чего командир решил посадить лайнер на запасном аэродроме в Актау.

Издание Orda писало, что на борту «взорвался баллон». Один из пассажиров в разговоре с Shot сообщил, что слышал хлопок, а «когда выпали кислородные маски, в них практически не было кислорода».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315416/
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