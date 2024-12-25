В бишкекской школе ученик ходил по карнизу третьего этажа. Комментарий педагога

После опасного поступка ученика школы-лицея № 5 столицы в учебном заведении провели беседу с учениками и их родителями. Об этом 24.kg рассказала социальный педагог школы Бактыгуль Беккельдиева.

Напомним, 24 декабря один из учеников школы-лицея №5 вышел в окно третьего этажа и прошелся по карнизу. Это попало на видео. Корреспондент 24.kg посетил учебное заведение для выяснения обстоятельств. Инспектор ИДН прибыл в школу после звонка сотрудника охраны и обещал выяснить обстоятельства инцидента.

«После вчерашнего инцидента сегодня, 25 декабря, мы провели собрание с учениками 10-го класса и их родителями. Выслушаны все стороны, и из-за того, что класс ранее не нарушал внутренних правил, решили взять на контроль учеников», — рассказала педагог.

Кроме того, надзор за школьниками после инцидента возложен на родителей, заместителя директора по воспитательной работе и социального педагога учебного заведения.