В Бишкеке мужчина рэкетировал парня. Его задержал спецназ

В Бишкеке правоохранители задержали 27-летнего мужчину по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

В милицию обратился парень, который заявил, что 17 декабря на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Турусбекова его побил и по сей день требует деньги малознакомый по имени А.

Правоохранители возбудили дело по статье «Вымогательство» УК КР. При очередной встрече заявителя с обидчиком оперативники задержали 27-летнего А.А., которого после доставили в следственную службу УВД Ленинского района.

Суд избрал меру пресечения в виде наблюдения при помощи электронного браслета.