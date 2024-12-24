Военная прокуратура задержала старшего контролера КПП «Ак-Жол — автодорожный». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что Н.Р.А. при проверке документов в пункте пропуска, грубо нарушая требования законодательства, не исполнил оперативное поручение правоохранительных органов о задержании подозреваемой в совершении тяжкого преступления З.И.К., дав ей скрыться от правосудия.

Фото Военной прокуратуры. Задержанный

Задержанный водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона. Расследование проводится следственным управлением Военной прокуратуры.