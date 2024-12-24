13:05
USD 87.00
EUR 90.64
RUB 0.85
Происшествия

Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный». Отпустил подозреваемую

Военная прокуратура задержала старшего контролера КПП «Ак-Жол — автодорожный». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что Н.Р.А. при проверке документов в пункте пропуска, грубо нарушая требования законодательства, не исполнил оперативное поручение правоохранительных органов о задержании подозреваемой в совершении тяжкого преступления З.И.К., дав ей скрыться от правосудия.

Военной прокуратуры
Фото Военной прокуратуры. Задержанный

Задержанный водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона. Расследование проводится следственным управлением Военной прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315216/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
В милиции рассказали, почему задержали журналистов «Азаттыка»
Похищение невесты в Васильевке: задержаны двое подозреваемых
В Бишкеке задержан очередной закладчик наркотиков
В Кара-Балте пьяный мужчина ударил прохожего ножом
«Отмазывали» призывников от службы. В Бишкеке задержаны военкомы двух районов
Спецслужбы задержали иностранцев, наладивших незаконный миграционный канал
Взяла на работу «мертвые души». В Каинды задержали директора школы
Спецслужбы задержали основателя и владельца Gergert Sport
В Таласе милиция задержала двух скотокрадов
Задержан директор Кара-Суйского филиала «Кадастра» за незаконную выдачу госактов
Популярные новости
Если пострадали, звоните. В&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
В&nbsp;результате гололеда в&nbsp;Бишкеке пострадали пять автобусов В результате гололеда в Бишкеке пострадали пять автобусов
В&nbsp;Токмаке парень проиграл деньги в&nbsp;казино и&nbsp;ударил себя ножом, боясь отца В Токмаке парень проиграл деньги в казино и ударил себя ножом, боясь отца
Внимание, розыск! В&nbsp;селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов Внимание, розыск! В селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов
Бизнес
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
24 декабря, вторник
12:44
Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный». Отпустил подозреваемую Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный»....
12:00
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
11:55
Плановая ротация. В МВД кадровые изменения
11:39
Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека
11:32
Посольство США отреагировало на обвинения в финансировании СМИ