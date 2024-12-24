Женщина пыталась передать сыну в тюрьму телефон, спрятав среди сухофруктов

Пресечена попытка передачи осужденному мобильного телефона. Об этом сообщает Служба исполнения наказаний КР.

«23 декабря в учреждении № 3 в селе Новопокровка Иссык-Атинского района предотвращена попытка незаконной передачи запрещенных предметов осужденному. В ходе проверки посылки от гражданки Дж.К. осужденному сыну С.Р. сотрудники обнаружили и изъяли мобильный телефон. Устройство спрятали в пакет с сухофруктами», — говорится в сообщении.

По факту в отношении Дж.К. составлен протокол по статье «Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях системы исполнения наказаний, следственных изоляторах» Кодекса о правонарушениях.