Прятали мефедрон в коробке из-под сока. В Канте задержали продавщиц наркотиков

В Канте наркоборцы задержали 22-летнюю У.А.У. и 25-летнюю Э.Н.А., которые пытались сбыть психотропные наркотики на 6,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники СБНОН совместно с оперативниками УВД Свердловского района перекрыли канал поставки и сбыта крупных партий психотропных веществ на территорию Кыргызской Республики. 25 октября 2024 года в Канте в ходе следственно-оперативных мероприятий задержаны 22-летняя и 25-летняя гражданки, которые передвигались на автомобиле «Хонда Фит». На заднем сиденье данного авто обнаружена коробка из-под сока, в которой находились два брикета с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета.

Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Экспертиза показала, что изъятые вещества являются психотропным веществом «мефедрон» в особо крупных размерах. Кроме того, в домах задержанных изъяты средства для взвешивания и расфасовки наркотиков, что указывает на намерения обвиняемых заниматься незаконным сбытом психотропных веществ.

По предварительным данным, эти наркотики можно было бы продать на черном рынке за 6 миллионов 500 тысяч сомов.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления других лиц, причастных к данной преступной группе.