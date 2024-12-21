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Внимание, розыск! В селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов

ГУВД Чуйской области разыскивает Изатбека Нурматова, 1989 года рождения. 6 ноября он вышел из дома в селе Ленинском Аламединского района и до сих пор не вернулся.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. В селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов

В милицию обратились его родственники с заявлением о пропаже.

Разыскное дело зарегистрировано, начата доследственная проверка.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, прямые короткие волосы черного цвета, искривленный большой палец одной ноги. Был одет в черные джинсы, черные кроссовки и одежду по сезону.

ГУВД Чуйской области призывает сообщить любую информацию о местонахождении Изатбека Нурматова по телефонам: 0312363523 (дежурная часть), 0701059585.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314997/
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21 декабря, суббота
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