Внимание, розыск! В селе Ленинском пропал Изатбек Нурматов

ГУВД Чуйской области разыскивает Изатбека Нурматова, 1989 года рождения. 6 ноября он вышел из дома в селе Ленинском Аламединского района и до сих пор не вернулся.
В милицию обратились его родственники с заявлением о пропаже.
Разыскное дело зарегистрировано, начата доследственная проверка.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, прямые короткие волосы черного цвета, искривленный большой палец одной ноги. Был одет в черные джинсы, черные кроссовки и одежду по сезону.
ГУВД Чуйской области призывает сообщить любую информацию о местонахождении Изатбека Нурматова по телефонам: 0312363523 (дежурная часть), 0701059585.