17:56
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Происшествия

Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

Октябрьское РУВД Бишкека призывает граждан опознать подозреваемую в мошенничестве и, если кто-то пострадал от ее действий, сообщить в милицию.

Октябрьского РУВД Бишкека
Фото Октябрьского РУВД Бишкека

Ранее к правоохранителям обратилась Э.С. с заявлением о мошенничестве. Она указала, что в 2018 году К.Н., войдя в доверие, пообещала предоставить два земельных участка для строительства дома в Сокулукском районе, взяв у нее $4 тысячи. Но свои обязательства женщина не выполнила и скрылась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержана К.Н., 1966 года рождения, которая доставлена в следственный отдел, а затем водворена в ИВС.

В настоящее время устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Пострадавшие могут обратиться в милицию по телефонам: 0509090131, 0551333339 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314996/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
На Wildberries теперь есть система защиты клиентов от мошенничества
В Бишкеке задержали судью горсуда и его супругу
В Бишкеке обманом забрали Lexus 570, Land Cruiser и BMW X5. Подозреваемый найден
НБ КР намерен усилить меры против мошенничества в банковском секторе
Инвесторам будут передавать земли частников. Комитет ЖК одобрил проект
Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об интернет-мошенниках
В Бишкеке женщина взяла у знакомого минивэн и не вернула. Ее задержали
Взял у иностранца $60 тысяч и обещал пригнать 24 новых авто. Задержан мошенник
Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с соцобъектами
Популярные новости
Задержания налоговиков. Камчыбек Ташиев рассказал о&nbsp;коррупционной схеме Задержания налоговиков. Камчыбек Ташиев рассказал о коррупционной схеме
Вымогал $100&nbsp;тысяч. При получении взятки задержан глава айыльного аймака Вымогал $100 тысяч. При получении взятки задержан глава айыльного аймака
На&nbsp;объездной дороге близ Бишкека сгорели СТО и&nbsp;Lexus LX&nbsp;470 На объездной дороге близ Бишкека сгорели СТО и Lexus LX 470
Спецслужбы задержали иностранцев, наладивших незаконный миграционный канал Спецслужбы задержали иностранцев, наладивших незаконный миграционный канал
Бизнес
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи&nbsp;КР «Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР
Идея для классного подарка себе и&nbsp;близким на&nbsp;Новый год! Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
21 декабря, суббота
17:48
Трагедия в Магдебурге. Президент Кыргызстана направил телеграмму соболезнования Трагедия в Магдебурге. Президент Кыргызстана направил т...
17:33
Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
16:49
Рост поездок россиян, в том числе в КР, за картами Visa и Mastercard продолжится
16:28
Узбекистан завершил переговоры с США по присоединению к ВТО
15:58
В Бишкеке демонтировали 34 самовольно установленных объекта и конструкции