Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

Октябрьское РУВД Бишкека призывает граждан опознать подозреваемую в мошенничестве и, если кто-то пострадал от ее действий, сообщить в милицию.

Фото Октябрьского РУВД Бишкека

Ранее к правоохранителям обратилась Э.С. с заявлением о мошенничестве. Она указала, что в 2018 году К.Н., войдя в доверие, пообещала предоставить два земельных участка для строительства дома в Сокулукском районе, взяв у нее $4 тысячи. Но свои обязательства женщина не выполнила и скрылась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержана К.Н., 1966 года рождения, которая доставлена в следственный отдел, а затем водворена в ИВС.

В настоящее время устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Пострадавшие могут обратиться в милицию по телефонам: 0509090131, 0551333339 или 102.