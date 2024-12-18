Дело 11 журналистов. Бишкекский горсуд оставил в силе приговор обвиняемым

Бишкекский городской суд сегодня оставил в силе обвинительный приговор в отношении четырех журналистов.

Коллегия по уголовным делам рассмотрела и оставила без удовлетворения апелляционные жалобы в отношении четырех бывших и действующих сотрудников проектов Temirov Live и «Айт айт десе» на решение Ленинского районного суда Бишкека — Махабат Тажибек кызы, Азамата Ишенбекова, Айке Бейшекеевой и Актилека Капарова. Ранее райсуд признал их виновными в призывах к массовым беспорядкам.

Напомним, остальных семерых фигурантов дела оправдали за отсутствием состава преступления.

Отметим, что апелляционную жалобу адвокатов рассматривали судьи Адис Момуналиев (председательствующий), Нурлан Кожомбердиев и Замирбек Атаев. Ранее Момуналиев и Кожомбердиев состояли в судебной коллегии, решением которой депортирован из страны журналист-расследователь Болот Темиров.

Адвокат Нурсултан Жаныбеков сообщил, что намерен обжаловать решение Горсуда в Верховном суде.

В середине января арестовали 11 журналистов из команды расследователя Болота Темирова, предъявив им обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. В СИЗО водворили Махабат Тажибек кызы, Сапара Акунбекова, Азамата Ишенбекова, Сайпидина Султаналиева, Актилека Капарова, Тыныстана Асыпбекова, Максата Тажибек уулу, Жоодара Бузумова, Жумабека Турдалиева, Айке Бейшекееву и Акыла Орозбекова. Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Избранная судом мера пресечения — содержание под стражей. Позже большинство подсудимых отпущены под домашний арест и подписку о невыезде.

В октябре Ленинский районный суд Бишкека огласил приговор. Махабат Тажибек кызы — супруга Болота Темирова и Азамат Ишенбеков получили по шесть и пять лет тюрьмы. Актилек Капаров и Айке Бейшекеева — три года пробации. Остальные оправданы.