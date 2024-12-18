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«Отмазывали» призывников от службы. В Бишкеке задержаны военкомы двух районов

В Бишкеке задержаны военкомы двух районов, которые «отмазывали» призывников. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Отмечается, что задержание провели 17 декабря совместно с сотрудниками ГКНБ. По подозрению в коррупции задержали военного комиссара Ленинского района К.Н.С. и военкома Аламединского района Ж.Ж.Ж. Следствие установило, что они систематически требовали от призывников деньги для того, чтобы «отмазать» их от службы в армии. Также задержанные брали денежные средства для включения призывников в списки лиц на прохождение сборов мобилизационного резерва.

По данным Генпрокуратуры, задержанных водворили на гауптвахту Бишкекского гарнизона. Расследование проводится следственным управлением Военной прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314545/
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