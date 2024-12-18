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Происшествия

В Новосибирске осужден студент из Кыргызстана за провоз запрещенных веществ

Гражданину Кыргызстана Бекмырзе Табылдиеву вынесен приговор Карасукского районного суда Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в социальной сети «ВКонтакте».

Кыргызстанец признан виновным по уголовному делу о контрабанде сильнодействующих веществ.

«Суд признал Табылдиева виновным по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ» УК РФ и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев», — говорится в тексте.

В материалах дела отмечается, что гражданин КР в августе текущего года, будучи пассажиром автомобиля Honda Stewgn, предпринял попытку провезти в Россию 50 таблеток Turazon и 9 ампул Sustazon-250. Сотрудники Пограничной службы ФСБ обнаружили эти вещества: их нельзя было брать с собой в страну.

Оказалось, что студент одного из новосибирских университетов приобрел препараты в Бишкеке, где они свободно продаются. Он знал, что эти вещества относятся к сильнодействующим и в РФ их нельзя купить без рецепта врача.

Приговор суда является предупреждением для иностранных граждан, которые планируют перемещать сильнодействующие вещества через российскую границу. Такие действия представляют собой серьезное нарушение закона и могут повлечь уголовную ответственность, напомнили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314530/
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