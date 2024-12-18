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Происшествия

В Баткенской области спасли работников, оставшихся в шахте после утечки газа

В Баткенской области спасли работников, оставшихся в шахте после утечки газа. Об этом сообщили в МЧС.

ЧП произошло вчера, 17 декабря. Сообщение об утечке газа на шахте ООО «Нур» в Сулюкте поступило в 14.38.

Как отметили в ведомстве, для спасения людей на место происшествия выехала первая мобильная группа, в составе которой были сотрудники горного спасательного взвода. Позже к ним присоединились еще 11 спасателей.

В результате спасательной операции восьмерых шахтеров удалось достать на поверхность живыми и здоровыми.

Спасатели продолжили работы по очистке шахты от газа, которые успешно завершены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314522/
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