В Баткенской области спасли работников, оставшихся в шахте после утечки газа. Об этом сообщили в МЧС.

ЧП произошло вчера, 17 декабря. Сообщение об утечке газа на шахте ООО «Нур» в Сулюкте поступило в 14.38.

Как отметили в ведомстве, для спасения людей на место происшествия выехала первая мобильная группа, в составе которой были сотрудники горного спасательного взвода. Позже к ним присоединились еще 11 спасателей.

В результате спасательной операции восьмерых шахтеров удалось достать на поверхность живыми и здоровыми.

Спасатели продолжили работы по очистке шахты от газа, которые успешно завершены.