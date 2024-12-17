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Происшествия

Вымогал $100 тысяч. При получении взятки задержан глава айыльного аймака

При получении взятки задержан глава айыльного аймака в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что отдельные должностные лица, злоупотребляя своими полномочиями, вымогали у местных жителей $100 тысяч за положительное решение вопроса о выделении земельных участков под индивидуальное строительство.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

14 декабря в момент получения очередной взятки в размере $6 тысяч 600 с поличным пойман глава Исхак-Полотханского айыльного аймака Кадамджайского района Д.Ж.

Решением Первомайского районного суда Бишкека он водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314517/
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17 декабря, вторник
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